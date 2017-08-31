Как гласит официальный пресс-релиз самоуправления, внеочередное заседание, на котором должна решиться судьба действующей власти, состоится уже в эту субботу - 2 сентября в 11:00 - в Большом зале Даугавпилсской думы (на первом этаже) по адресу ул.Кр. Валдемара, 1.

В ходе заседания решится главный вопрос, который сегодня задают себе все горожане - останется ли мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, который только 2 месяца назад пришел к власти, в должности председателя самоуправления или все-таки в городе в очередной раз произойдет политический переворот.



Ввиду того, что заседания в думе открытые, а вопрос освобождения мэра от должности является для города особо важным, на заседании могут присутствовать горожане. По заведенной новым мэром традицией, внеочередное заседание будет транслироваться в режиме живого времени.



Напомним, 24 августа был получен запрос о созыве внеочередного заседания Думы, подписанный девятью депутатами новой коалиции - Рихардом Эйгимом, Игорем Прелатовым, Айваром Здановским, Янисом Лачплесисом, Айваром Броком, Ингуной Кокиной, Хеленой Солдатенок, Рейнисом Йокстом и Янисом Дукшинским. В соответствии с законодательством, созыв заседания в такой ситуации должен быть осуществлен в течение двух недель.



Запрос депутатов был получен после заседания гордумы, во время которого первому заместителю председателя Думы Рихарду Эйгиму было выражено недоверие в связи с попыткой провести через самоуправление решение о приобретении участка земли по завышенной в несколько раз цене.



В случае, если на внеочередном голосовании депутаты проголосуют за смещение Андрея Элксниньша с должности, вероятнее всего кресло мэра займет Рихард Эйгим, так как новая коалиция выдвинула на пост главы самоуправления только одну кандидатуру.