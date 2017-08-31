В Штральзунде (Германия) прошёл личный турнир, на котором стартовал Евгений Костыгов. Победителем турнира стал Гжегож Зенгота – 13, второе место - Себастьян Уламек (12).

Трое гонщиков - Адриан Цифер, Вадим Тарасенко и Евгений Костыгов набрали по 11 очков и в дополнительном заезде между собой они разыграли «бронзу». К сожалению, Евгению не повезло, он финишировал третьим, заняв в итоге 5 место. Третье место завоевал Вадим Тарасенко.



В Оструве в 65-й раз прошёл турнир «Гербовая цепь Острува Велькополского», на котором стартовал Анджей Лебедев.



Анджей вышел в полуфинал, где компанию ему составили Артём Лагута, Януш Колодзей и Томаш Енджеяк. Напрямую в финал отобрались Тай Уоффинден и Пшемыслав Павлицкий.



В полуфинальном заезде Анджей финишировал 4-м, заняв в итоге 6-е место.



Кроме этого стало известно, что до конца этого сезона А. Лебедев получил место основного гонщика в мировой серии гран-при. Успехи Андже в текущем сезоне не остались без внимания. «Наковальни» из Эскилстуны, за которых А. Лебедев выступает в шведской элитсерии, до окончания сезона продлили контракт с даугавписским гонщиком на два года.