29 августа велопатруль муниципальной полиции обратил внимание на компанию молодых людей на улице. Один из них пересекал дорогу на красный свет светофора. Проводя проверку документов, сотрудники полиции обнаружили, что парень 2002 г.р. находится в розыске. После проверки данных и других молодых людей, выяснилось, что полиция разыскивает и еще одного юношу из этой компании. Парни были задержаны и переданы сотрудникам Госполиции.

28 августа сотрудники муниципальной полиции заметили мужчину, который курил в одном из городских парков не соблюдая запрет на курение в парках, скверах, пляжах и других общественных местах.

Проводя проверку личных данных мужчины, полицейские констатировали, что мужчина 1992 г.р. находится в розыске. В результате мужчина был задержан и доставлен в участок Госполиции для дальнейших процессуальных действий.