Всего четыре руки поднялись вверх после вопроса о том, кто верит в то, что в Латвии улучшится доступность медицины, если отчисления социального страхования увеличить на один процентный пункт. Этот и другие вопросы были заданы в ходе дискуссии "Спасет ли государственную медицину повышение отчислений социального страхования?", которая состоялась на празднике книжек в Вишках, организованном Даугавпилсской краевой думой и Вишкским волостным управлением. Люди не верят, что что-то изменится в лучшую сторону, т.к. в Латгалии все это время были слишком большие проблемы и нет надежды на их разрешение.

В дискуссии приняли участие руководитель Ассоциации сельских семейных врачей, депутат Сейма Лига Козловска, депутат Сейма Хосам Абу Мери, Науенский семейный врач Ивета Чивкуле, советник мэра Даугавпилса по вопросам медицины Инта Вайводе, руководитель Латгальского отделения Национальной службы здоровья Янис Питранс.



Семейный врач из Науене И. Чивкуле уверена, что даже если в 2018 году на медицину выделят почти 200 000 000 евро дополнительно, длинные очереди к специалистам как были, так и будут. Несмотря на то, что правительство в этом году выделила на уменьшение очередей более 20 млн. евро, существенно это ситуацию не изменило. Чем сложнее обследования, тем длиннее очереди.



Доктор Чивкуле также отметила, что специалистам еще повезло, что они работают в оборудованных кабинетах, а семейным врачам, чтобы начать свою практику и Национальная служба здоровья заключила с ними договор, кабинет нужно самим оборудовать, а для этого нужны большие средства. Инспекция здоровья должна дать подтверждение, что практика оборудована соответственно требованиям Кабмина, и только тогда врач сможет начать работать. Доктор предложила самоуправлениям делать все возможное, чтобы привлечь врачей в Латгалию. Но делать это не красивыми описаниями городов, а практическими предложениями.