Сегодня после 17 часов на перекрестке улиц Имантас и Виестура напротив автовокзала произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как написал очевидец, городской автобус стоял посреди проезжей части. На место прибыли три машины скорой помощи. На улице столпилась толпа людей, обеспокоенных ситуацией.



Как сообщила старший специалист Госполиции Ксения Белова, на данном перекрестке городской автобус столкнулся с легковым автомобилем. При экстренном торможении несколько пассажиров автобуса упали на пол, но, медики констатировали, что серьезно никто не пострадал. Более подробную информацию полиция предоставит позднее.