Сегодня после 17 часов на перекрестке улиц Имантас и Виестура напротив автовокзала произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как написал очевидец, городской автобус стоял посреди проезжей части. На место прибыли три машины скорой помощи. На улице столпилась толпа людей, обеспокоенных ситуацией.
Как сообщила старший специалист Госполиции Ксения Белова, на данном перекрестке городской автобус столкнулся с легковым автомобилем. При экстренном торможении несколько пассажиров автобуса упали на пол, но, медики констатировали, что серьезно никто не пострадал. Более подробную информацию полиция предоставит позднее.
Как сообщила старший специалист Госполиции Ксения Белова, на данном перекрестке городской автобус столкнулся с легковым автомобилем. При экстренном торможении несколько пассажиров автобуса упали на пол, но, медики констатировали, что серьезно никто не пострадал. Более подробную информацию полиция предоставит позднее.
Виноват Путин,
который не проконтролировал Ушакова,
который не проконтролировал Элксниньша,
который не проконтролировал Михайлова,
который не проконтролировал старшего смены,
который не проконтролировал водителя данного автобуса.
Виноват Путин,
который не проконтролировал Ушакова,
который не проконтролировал Элксниньша,
который не проконтролировал Михайлова,
который не проконтролировал старшего смены,
который не проконтролировал водителя данного автобуса.
Автобус стоял, но подъехали медики и "столпилась толпа"(это сразу 5+),
После этого автобус столкнулся, упали, констатировали, я мухожук, накрашусь и домой.
А этот Педро Эйгим и ехал в этом Лексус,
Который попал в аварию.
Ты почему этот автобус был куплен время первого срока эйгиса, когда тот был мэром первый раз. Судьба
Теперь водитель автобуса нужно исключить из партии