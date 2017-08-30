Чуть более 10 дней назад появилась информация о том, что к 1 сентября на велотрассе в Стропах появятся новые информационные знаки, регулирующие правила пользования дорожкой. Депутат Михаил Лавренов, занимающийся данным вопросом оповестил горожан о том, что на данный момент действуют временные знаки, а новые после доработки появятся на данном объекте к 1 сентября.
Обсуждение правил пользования велотрассой разделило горожан на два лагеря - спортсмены и велосипедисты единогласны в своем мнении, что трасса предназначена только для спорта и во избежания неприятностей, никаких пешеходов и мамочек с колясками и маленькими детьми на дорожке быть не может. Те же, кто облюбовал объект для неспешных прогулок на свежем воздухе, воспротивились подобной дискриминации.
Дума обязалась прислушаться к обеим сторонам конфликта и разработать правила, согласно которым интересы всех категорий горожан будут учтены. Новые знаки, как уже упоминалось, должны были быть установлены к 1 сентября.
Однако, сегодня, 30 августа, депутат Михаил Лавренов сообщил, что к назначенной дате новые знаки в Стропах не появятся. На своей странице в социальной сети фейсбук он написал горожанам:
Дума обязалась прислушаться к обеим сторонам конфликта и разработать правила, согласно которым интересы всех категорий горожан будут учтены. Новые знаки, как уже упоминалось, должны были быть установлены к 1 сентября.
Однако, сегодня, 30 августа, депутат Михаил Лавренов сообщил, что к назначенной дате новые знаки в Стропах не появятся. На своей странице в социальной сети фейсбук он написал горожанам:
- Насчёт указателей в Стропах. Боюсь, что до 1 сентября установить их не получится. Дело в том, что после встречи со спортсменами, жителями и гостями города вице-мер Рихард Эйгим вызвал меня и Станислава (прим.ред. - Станислав Монский ) к себе в кабинет, где выслушал наши предложения по организации движения и отдыха на Стропской трассе. Поскольку наши взгляды по этой теме, мягко говоря, не совпадают, я оставляю решение данного вопроса на усмотрение вице-мэра. К сожалению, на данный момент у него нет полномочий, что-либо решать, но, надеюсь, что скоро, в новой коалиции они у него появятся...
P.S. Всем огромное спасибо за работу и поддержку этого вопроса, - написал депутат.
Горожанам остается надеяться, что решение данного вопроса не ляжет в дальний ящик и конфликт, возникший между пользовалями велотрассой в Стропах, будет решен установкой знаков с компромиссными правилами, которые удовлетворят обе конфликтующие стороны.
Акцентируем внимание, что пока горожане должны придерживаться тех правил пользования велодорожкой, которые регламентируют установленные на данный момент знаки.
Акцентируем внимание, что пока горожане должны придерживаться тех правил пользования велодорожкой, которые регламентируют установленные на данный момент знаки.