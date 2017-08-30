В Латгалии, недалеко от границы с Россией, был замечен медведь. Очевидцу удалось сделать фотографию косолапого хищника, который вышел на дорогу.

На момент написания статьи публикацией поделились более 4 тыс. человек, ведь медведей на дорогах Латвии действительно встретишь не часто.Как удалось установить из комментариев, косолапый был замечен недалеко от границы с Россией. Пользователь Facebook Светлана подтвердила, что в том направлении действительно можно встретить медведей. «У меня там дача и медведи в жару на водопой приходили в наш пруд...», - прокомментировала она. Возможно, медведь забрёл на дорогу из России.Напомним, в прошлом году вблизи Плаканциемса Кекавской волости, расположенного примерно в 30 км от столицы, были замечены следы медведя. А в 2015 году с косолапым хищников всего в паре километров от города встретился житель Екабпилса.По результатам мониторинга бурых медведей, проведенного Латвийских институтом лесных наук Silava, с середины марта до середины июня 2016 года в Латвии находилось, по меньшей мере, десять медведей — как молодых, так и взрослых животных.Охотники отмечают, что каждому латвийцу следует помнить, что медведь - это не добрый Винни Пух, а очень опасный хищник, способный убить человека.иальной сети Facebook житель Латгалии Янис опубликовал фотографию медвежонка, который вышел на дорогу.