Свержение мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша (Согласие) с поста – одна из более обсуждаемых тем на повестке дня местной политики, сообщает портал Diena.lv. Многие наблюдатели это объясняют амбициями Рихарда Эйгима занять давно желанную должность.

В основе раскола - сомнительная сделка: приобретение участка земли на Эспланаде за 300 тысяч евро, используя право "первой руки" Даугавпилсской городской думой, за что Элксниньш указал Эйгиму на дверь. Ведь ещё несколько месяцев назад стоимость данного участка не превышала 80 тысяч евро!Несомненно, происходящие события оставили в тени уход из коалиции врача и долголетнего руководителя Даугавпилсской региональной больницы Айвара Здановского, однако, по мнению журналистов, голос депутата в нынешнем составе думы считается решающим и не спроста.Diena.lv изучила оказавшиеся в распоряжении редакции материалы и нашла аргументы незаинтересованности Здановского в пребывании Элксниньша на занимаемой должности!Элксниньш, так же, как и председатель Рижской городской думы Нил Ушаков, выдвинул идею – создать в городе муниципальные аптеки, обещая жителям более дешёвые медикаменты. Против такой идеи, как всем известно, выступают большие сети аптек и принадлежащие им оптовые базы лекарств, которые чувствуют себя комфортно и неприкосновенно на рынке медикаментов и, естественно, что они против перемен.Тем не менее, Элксниньш уже во время первого месяца своей работы попросил Государственное агентство лекарств приступить к решению проблемы нехватки дешёвых медикаментов и навести порядок в сетях аптек, в противном случае обещая проверку законности всей системы в Конституционном суде.И вот именно в этом моменте достоен внимания общественности следующий факт: рабочее место депутата Айвара Здановского – местная поликлиника "Dinas". Она опосредованно принадлежит предприятиям "Repharm" и "Recipe Plus", им принадлежит также местная поликлиника "OLVI", которой руководит сестра Здановского – Инта Вайводе. Одновременно Вайводе принята на работу советницей председателя Даугавпилсской думы по вопросам здравоохранения, и она не могла не знать о планах Элксниньша в отношении создания муниципальных аптек.Оптовый торговец лекарствами "Recipe Plus" – один из самых успешных поставщиков лекарств Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ). У него в помещениях больницы есть и своя, самая рентабельная в Даугавпилсе аптека - "Mēness aptieka". Именно с этой аптекой "Recipe Plus" нужно будет расстаться, если идея Элксниньша создать муниципальные аптеки в медучреждениях самоуправления – больницах и поликлиниках – реализуется.Нужно добавить, что это не исчерпывающий перечень "зависимости" от сетей аптек в личных биографиях Здановского и Вайводе. Важным можно считать заключенный Здановским ещё в 2008 году договор с "Sentor Farm aptiekas", являющейся владелицей того же бренда "Mēness aptiekas". Согласно этому договору, без каких-либо аукционов в пользование были отданы помещения ДРБ для открытия аптеки более чем на 11 лет. Срок действия договора в период управления больницей Здановским и Вайводе много раз без каких-либо закупочных процедур продлевали вплоть до 31 декабря 2019 года.То, насколько значима будет роль противников "муниципальных аптек" в снятии Элксниньша с должности, покажет время. Однако происходящее может пролить свет на истинную роль лоббирования аптек со стороны "Союза зелёных и крестьян" для реализации амбиций - ставить или снимать политиков с должностей.Как помним, сам премьер Марис Кучинскис встал на сторону сетей аптек, ясно указав: "Желание самоуправлений создавать аптеки - недопустимо."