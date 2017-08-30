25 августа дежурная часть Даугавпилсской полиции получила сообщение о том, что в одном из микрорайонов города находится молодой человек, который не может самостоятельно передвигаться.

Прибыв на место, полицейские обнаружили двоих несовершеннолетних: парня и девушку, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Девушка 2001 г.р. была в таком состоянии, что появились опасения за состояние ее здоровья, поэтому на место была незамедлительно вызвана скорая помощь. Девушку доставили в больницу. Второго несовершеннолетнего - парня 2001 г.р. отвезли домой.

По факту нахождения несовершеннолетних лиц в состоянии алкогольного опьянения начала два административных дела.