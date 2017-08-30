Уже полгода в Латвии доступна разработанная на европейские деньги система раннего предупреждения о наводнениях. Почему она не сработала перед ливнями в Латгале? Об этом пишет Latvijas Avize.

На востоке Латвии в течение полутора суток на один квадратный метр земли пролилось 160 литров воды, однако система предупреждения о наводнениях не сработала. Оказывается, она способна прогнозировать наводнения в бассейнах Лиелупе, Венты и Салацы, но не на востоке Латвии, где вода по ручьям и рекам стекается в Даугаву.



Та часть системы, которая касается бассейна Даугавы, устарела на 10 лет, поэтому не способна прогнозировать наводнений в Екабпилсе, Плявиняс, Огре и Риге. Как рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя, системы для Венты, Лиелупе и Гауи более современны и предупреждают об угрозе наводнения за неделю-две.



Работа над моделью для Даугавы начнется в конце года. Планируется также ввести систему предупреждения о погоде для населения и местных властей. Как показало наводнение в Латгале, предупреждения метеорологов услышаны не были.