На платформе общественных инициатив Manabalss.lv за неделю собрано примерно 1800 подписей против понижения возраста, с которого начинается учеба в школе, до шести лет.

Инициатором сбора подписей является председатель правления Общества независимого образования Зане Озола.



Она отмечает, что среди реформ, над которыми работает Министерство образования и науки, есть и пункт, предусматривающий необходимость отправлять детей в школы с шести лет, а не с семи. Озола отмечает, что «ряд представителей отрасли педагогики и образования, а также детских психологов, неврологов, представителей отрасли ряд ребенка, министр образования, омбудсмен и многие другие выразили аргументированное мнение, пояснив, почему не надо отправлять детей в школу с шести лет».



Озола отмечает, что мнение выразили и родители, «большинство которых не желает отправлять детей в школу с шести лет». В инициативе звучат опасения, что результатом такой реформы станет ухудшение успеваемости детей, которая может причинить им эмоциональные, психические и, возможно, даже физические страдания, а их последствия могут сказываться в подростковом и даже взрослом возрасте.



«Шесть и семь лет – возраст может иметь решающее значение, что хорошо заметно в случаях, когда дети старшего и младшего возраста учатся вместе», - пишет Озола, которая призывает сохранить детям детство, не меняя порядок, согласно которому они идут в школу с семи лет.



Заявление министра образования Карлиса Шадурскиса, дескать, Латвия не может себе позволить держать за школьной партой молодежь до 19 лет, как уже сообщал Rus.lsm.lv, встревожило не только родителей будущих школьников, но и отраслевых профессионалов. Эксперты считают, что нужны реформы в учебных программах и организации процесса обучения. Причем, обучать бы следовало и учителей. Но министр стоит на своем: он полон решимости добиться, чтобы с 2018 года дети отправлялись в школу с шести лет.