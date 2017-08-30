С 1 сентября меняется порядок выплаты средств на содержание – теперь из смогут получать и лица до 21года, если они продолжают получать среднее, профессиональное или специальное образование, рассказал в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении директор Гарантийного фонда содержания Эдгар Лицитис.

По его словам, нынешнее законодательство допускает несправедливую ситуацию, когда достигшие совершеннолетия дети продолжают учиться в школе, но уже не получают средства на содержание. Теперь же возрастной ценз повышен до 21 года.



Данное решение не распространяется на учащихся в высших учебных заведения. А чтобы продолжит получать средства – совершеннолетнее лицо должно само обращаться в Гарантийный фонд содержания.