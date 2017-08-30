Мэр города Андрей Элксниньш сообщил в социальной сети Facebook об изменениях в программе утепления жилых домов.

- Хорошие новости! Прошла встреча с руководством "ALTUM". Учитывая последние правила кабинета министров - жители Даугавпилса смогут участвовать в программах утепления домов (доступно финансирование для 1030 домов по всей Латвии). Как обещал, в правила самоуправления будет включён принцип софинансирования - по моделям - 80/20 или даже 90/10 (дома со статусом памятника архитектуры). Соответствующие указания даны ПЖКХ и Департаменту управления собственности. То-есть, "ALTUM" финансирует 50% затрат, остальную часть в размере 30% или даже 40% финансирует городская дума, уменьшив затраты наших жителей.", - написал Андрей Элксниньш.



Напомним, что утепление многоквартирных домов в Даугавпилсе не популярно. Программа дорогостоящая, а денег на нее у большинства жителей нет. Это является одной из главных причин, почему владельцы квартир не хотят утеплять свои дома. На данный момент полностью утеплены в Даугавпилсе лишь 6 домов. Как рассказал вице-мэр В. Кононов, есть и плохие примеры проекта утепления (дом на ул. Циетокшня, 70), что также отпугивает желающих участвовать в программе. Иногда преградой становится и то, что жители многоквартирного дома никак не могут договориться между собой: делать реновацию или нет, и в каком объеме. По словам вице-мэра, на частичное утепление (крыша, замена окон и т. п.) заявки еще поступают, но на полное утепление дома активность жителей близка к нулю.