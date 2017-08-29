Природный парк “Daugavas loki” является одним из излюбленных объектов туристов в Латгалии. Здесь можно насладиться и прекрасными пейзажами, и посетить культурно-исторические объекты: староверское поселение Слутишки, развалины Динабургского замка, храмы разных конфессий.

Учитывая большой интерес туристов к веломаршрутам, агентство самоуправления Даугавпилсского края “TAKA” решило дополнить и благоустроить маршрут №35 в парке. Созданы новые участки маршрута, а также будут установлены указатели и стэнды. В конце августа была закончена реконструкция мостика через речку Борне в Салиенской волости. Теперь велотуристы могут использовать дорожку вдоль Даугавы.