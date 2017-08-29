26 августа сотрудники Госполиции Латгальского региона получили сигнал от неравнодушного жителя Даугавпилсского края. Он сообщил, что в Ликсненской волости в канаву кто-то выбросил маленьких щенков. Прибыв на место, полицейские констатировали, что в канаве действительно брошены щенки примерно двух недель от роду.

Чтобы выяснить, кто может являться хозяином животных, правоохранители объехали ближайшие дома, однако поиск не дал результата. В итоге щенков для оказания помощи доставили в приют "Хороший друг", где о них позаботились специалисты.



Сейчас щенки находятся в Даугавпилсе в приюте на ул. Пиекрастес,2 и ищут новых хозяев. Если хотите стать хорошим и ответственным хозяином милого и верного щенка, за более подробной информацией обращайтесь в приют по телефону: 29 572 677 .