К настоящему времени самоуправления заявили о вызванном наводнениями ущербе для дорог и инфраструктуры в размере 0,7 млн евро, сообщил Латвийскому радио министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

До вечера понедельника было заявлено о повреждениях 194 участков автодорог, на ремонт которых требуется 590 тыс. евро, и о повреждениях 44 объектов инфраструктуры, для приведения которых в порядок необходимо 110 тыс. евро.



По информации министра, Министерство сообщения обязалось закончить основные ремонтные работы на дорогах в рамках своих ресурсов в середине этой недели. Самый острый вопрос сейчас - восстановление дороги Карсава-Виляка, чтобы дети 1 сентября могли своевременно попасть в школу.



Намного больше проблем возникло у крестьян - затоплены очень большие посевные площади, а до наводнений крестьяне успели собрать всего 10%-12% посевов.



На вопрос, почему в таких обстоятельствах правительство не объявило в стране чрезвычайное положение, Герхардс ответил, что в целом чрезвычайной ситуации в Латвии нет, поэтому нет необходимости в ограничении действия отдельных законов. В сельскохозяйственном же секторе в регионе действительно наступил кризис, поэтому здесь и будет объявлено чрезвычайное положение, пояснил он.



На прошлой неделе в Латгале за 32 часа вылилась двухмесячная норма осадков. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии не предупредил о возможном разгуле стихии, так как не располагал такой информацией, добавил министр.