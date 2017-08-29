1 сентября в честь Дня знаний и начала учебного года на площади Виенибас в Даугавпилсе пройдут праздничные мероприятия.

С 12.00 до 15.00 состоится мероприятие "Школа зовет!". В программе - концерт творческих коллективов Детско-юношеского центра „Jaunība”, игровая площадка и ярмарка.



С 19.00 до 22.00 - мероприятие "День знаний". Участие в нем примут художник-волшебник, солисты, танцевальная группа. Запланирована также дискотека.



С 11.00 до 19.00 будет работать фото-будка, в которой можно будет увековечить праздничные моменты. Школьники и студенты при наличии студенческого или ученического билета смогут сделать это бесплатно.