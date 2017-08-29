АО Latvijas dzelzceļš (LDz) тоже борется с последствиями наводнения в Латгале, движение закрыто по участку железной дороги между Резекне и Карсавой, сообщил представитель предприятия Мария Озолс.

Еще на прошлой неделе во время осмотра путей сотрудники LDz обнаружили, что многие места на этом участке подмыты водой, в том числе в шести местах общей протяженностью полкилометра дорога вымыта так, что поезда по ней передвигаться не могут, пишет LETA.



С Весетского карьера привезено 18 000 кубометров грунта, чтобы засыпать вымоины. В настоящее время работают четыре экскаватора и один подъемный кран, засыпано 4 из 6 вымытых мест. В LDz надеются, что до вечера вторника, 29 августа, работы будут завершены и движение восстановится.





Обычно по этому маршруту курсируют товарные поезда, которые сейчас перенаправляются на другие маршруты.