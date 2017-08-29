Локомотиворемонтное направление, традиционно в Латвии ориентированное на рынок России, имеет неплохие шансы развиваться, получая заказы и от других стран, заявил в интервью Латвийскому радио 4 руководитель компании LDz ritošā sastāva serviss Эдгар Абрамс. Перспективу он видит в создании совместных с международными партнерами (например, чешскими) технологических разработок.

17-18 августа в Даугавпилсе состоялся международный бизнес-форум, в котором приняли участие бизнесмены из Даугавпилса, Латгалии и Казахстана. Встреча прошла в рамках визита посла Казахстана в Латвии Бауржана Мухамеджанова.



Гости форума обсуждали пути развития политических и экономических отношений между Латвией и Казахстаном. По словам мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша («Согласие»), у сотрудничества двух стран есть перспективы: «Лишь предпринимателям стоит быть активнее», — заявил градоначальник.



Среди участников мероприятия был председатель правления SIA LDz ritošā sastāva serviss (дочерняя компания Latvijas Dzelzceļš) Эдгар Абрамс. Отвечая на вопросы корреспондентов, он рассказал о новой разработке компании:



«Мы представили свой водородный маневровый локомотив. Это первый в мире маневровый локомотив с таким двигателем. Наша задача — доминировать в этой области во всем мире. Уникален не сам продукт – уникален наш подход. Другие, в других странах, делают нечто похожее — но не на маневровом, а на магистральном локомотиве. Для маневрового же это — первое такое решение».



Такие разработки уже практически никто в мире в одиночку не создает, пояснил Абрамс. LDz ritošā sastāva serviss некоторые свои проекты создает вместе с чешскими специалистами — каждое предприятие предлагает свои решения в рамках собственной специализации, и это выгоднее, чем пытаться осилить всё самостоятельно.



Абрамс возлагает большие надежды на Новый Шелковый путь. «Сейчас мы работаем над маршрутом из Китая в Скандинавию, который пройдет через Казахстан. Это будет один из важнейших путей для контейнерных и других перевозок между Китаем и другими европейскими странами».



Абрамс считает, что сотрудничество Латвии, в частности LDz, и Казахстана выгодно для обеих сторон.



«Мы можем предложить Казахстану своих инженеров, специалистов. Но я думаю, что это обоюдно. Сейчас были в Казахстане, посетили электродепо и производство электротяги. Мы многому научились у наших коллег из Казахстана, ознакомились с решениями технических вопросов, с которыми мы до этого не могли справиться.



Думаю, и наш магистральный новый локомотив мощностью 6000 лошадиных сил, который мы тут на форуме показали послу – тоже может быть интересным. Ведь его тоже можно использовать на пути через Иран и Казахстан, мы до сих пор предлагаем его в Азербайджане, там тоже интерес есть».