В самоуправлениях севера Латгалии, сильно пострадавшего от паводка, в понедельник только начали просить Кабмин объявить чрезвычайное положение. Между тем местные жители в недоумении: чего было ждать, ведь чрезвычайнее, по их мнению, быть просто уже не может, сообщает LTV в передаче Panorāma. У правительства же - несколько другой взгляд на проблему.

Хотя мощные ливни и прекратились, вода не только не спадает, а продолжает изо дня в день подниматься.



«Еще кошмарнее стало, раньше не шла наша речка через дорогу, а теперь идет, - говорит жительница Карсавского края Наталья. – Даже по весне такого чуда не бывало. Просто представить себе невозможно такую катастрофу».



Ей вторит жительница Малнавской волости Агнесе:



«Мы в Малнаве живем, у нас, слава богу, все в порядке, но у тех карсавцев и на хуторах вокруг – просто беда. Беда! И когда читаешь, что это еще не чрезвычайная ситуация, ну мне кажется, глупость это. В какой-то Юрмале шины горят на частном предприятии, это ЧП, а тут люди – всё тонет!»



Председатель Карсавской краевой думы Инара Силицка говорит, что ситуация действительно нештатная: речка Шнитка вольно течет теперь по всему городу, а Ритупе разлилась до такой степени, что самоуправление вынуждено было возить местным жителям питьевую воду и хлеб на лодках. Лодки же плыли по затопленным хлебным полям.



Вечером 28 августа объявление ЧП обсуждают в думе Ливаны, куда отправился премьер-министр Марис Кучинскис и представители Министерства по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM). Объявление чрезвычайного положения позволит крестьянам быстрее получить компенсации за погибший урожай и скот, страховое возмещение (у кого имущество было застраховано).



Итогом этой встречи Кучинскиса с руководителями более чем 20 самоуправлений, сообщает LTV, стало «соломоново решение»: ЧП объявить на всей затронутой паводком территории, но только для сельскохозяйственной отрасли. То есть правительство готовится рассматривать вопрос о компенсациях исключительно фермерам.



Вопросы о финансировании разрушенных дорог и возмещении другого ущерба, как подчеркнул Кучинскис, будут решаться отдельно, на особом заседании правительства, и курировать их впоследствии будет VARAM. Тем не менее, на эти отрасли изменения законодательства в связи с режимом ЧП и отступления от привычного распорядка распространятьcя не будут.



Марис Кучинскис объяснил, почему режим ЧП не будет объявлен повсеместно: «Этот закон больше предназначен для ситуаций возникновения угрозы безопасности государства, когда нужно оперативно перенять управление вопросами нацбезопасности.



Этот закон слишком тяжеловесен, чтобы можно было объять все сферы. Поэтому мы и решили, что относительно сельского хозяйства, где требуется продление различных сроков, где это связано и с банками, и со страховщиками, да, закон применим, а чтобы объять сразу три-четыре сферы, закон слишком сложен. Но мы в Кабинете министров охватим их все, и я уверен, все министры это выполнят».

