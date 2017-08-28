Председатель Даугавпилсской думы А. Элксниньш (Сасканя) считает, что в городе нужно создать коалицию из депутатов, которые выступают против коррупции. Р. Эйгиму и Я. Лачплесису в ней места нет.

"Лучше я потеряю свою должность, чем соглашусь купить землю за 300 000 евро, котора стоит не больше 80 000. За эти деньги можно отремонтировать садик, и не один. Об этом случае уже сообщено правоохранительным органам", - заявил А. Элксниньш.



"Желание Р. Эйгима и Я. Лачплесиса создать коалицию связано с финансовыми проблемами Эйгима, в совю очередь Лачплесис хочет добиться завершения уголовного дела о коррупции в 2009 г., когда он убирал Эйгима с поста мэра за 200 000 латов. Таким образом они решат свои проблемы", - считает председатель думы.



Он также добавил, что происходящее - позор для города государственного масштаба и извинился перед горожанами за то, что ситуация сложилась именно таким образом.