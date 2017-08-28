Журналист передачи Nekā personīga телеканала TV3 Карлис Лесиньш ищет на Украине жителей Латвии, которые покинули родину ради того, чтобы участвовать в военных действиях на Украине — на той или иной стороне.

Телеканал подготовил посвященный этому фильм "Революция экспорта". В нем фигурируют жители Латвии уехавшие в ДНР. 44-летний Интс Гершманис из Талси, который находится на Донбассе с июня 2015 года, решил податься ради того, чтобы начать жизнь заново. "В Латвии ты один не можешь выжить, нужно искать себе партнера. Сам знаешь, какие зарплаты… Не дай бог заболеешь — тогда еще и в кредитах погрязнешь. Вот я и решил — лучше сюда переехать. Тут хотя бы можно начать все с начала. Хорошая жизнь. Ну, если что-то случится со мной — ну, случится… Лучше тут, как свободному человеку", — приводит слова Гершманиса nra.lv.



Бывший житель Талси в Латвию возращаться не собирается и уже подал документы на получение паспорта ДНР. Сам он скучал по советским временам, и, попав в Донецк, "словно оказался в машине времени". По мнению Гершманиса, во времена СССР люди "были сплоченнее", а сам он сейчас "поддерживает народную волю".



Еще один герой фильма "Революция экспорта" — 45-летний рижанин Анатолий Матюковский. На Донбассе также находится с 2015 года. Как пояснил латвиец передаче, свое предназначение он видит в том, чтобы "быть готовым проливать свою кровь, лишь бы не пускать сюда фашизм".



Журналисту удалось встретиться и с бывшим жителем Латгальского города Лудзы Валентином Милютиным, который рассказал, что уже с 1999 года являлся лимоновцем (представителем российской Национол-большевистской партии в Латвии), и произошло это благодаря знакомству с Владимиром Линдерманом. Вместе с Милютиным на Донбасс отправились и другие лимоновцы из Латгалии. "Слава Высоцкий, Гриша, Денис Бартецкий", — поясняет Валентин.



Милютин поясняет одну из причин своей поездки на восток Украины: "Латыши живут в своей стране и испытывают патриотические чувства. Гордость за страну. За ту территорию, на которой живут. А мне такого не было дано, меня называли оккупантом и говорили, что живу на чужой земле".