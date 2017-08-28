Причиной распада коалиции в Даугавпилсе послужила «подозрительная схема», поддерживаемая вице-мэром, депутатом от «Нашей партии» Рихардом Эйгимсом, заявил в эфире передачи «Домская площадь» Латвийского радио 4 мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

«В прошлый четверг дума рассмотрела вопрос о том, чтобы отказаться от права первой руки выкупа земли, стоимость которой за несколько месяцев возросла с 80 до 300 тысяч евро. С этой землей, и с этой, на мой взгляд, коррупционной схемой было связано мое недоверие к Эйгимсу, который предлагал реализовать покупку».



Элксниньш также заявил, что его «давно предупреждали о схемах в голове Эйгимса». «Когда мы подписывали коалиционный договор, депутаты и коллеги высказывались, что он изменился, стал более надежным, серьезным политиком. К сожалению, как мы видим, этого не произошло. Все те схемы, которые он в какой-то степени предлагал реализовать думе под моим руководством, он, видимо, будет пытаться реализовать в коалиции с Лачплесисом, который, в том числе, участвовал в схемах когенерации, частичной приватизации теплосетей, разного рода схемах по пропаже документов. Они друг друга нашли.



Пока что еще действующий мэр пообещал продолжить свою работу, несмотря на сложившуюся ситуацию. «Я думаю, что вопрос о моем отстранении будет рассмотрен 7 сентября. Я буду работать до последней минуты моей должности».



«Если будет процветать коррупция, сюда не придет работать ни один предприниматель. Я думаю, что я поступил правильно. Я не мог в этой ситуации поддаться на то решение, непонятную схему по этой земле. Если, отказавшись от нее, я должен поплатиться должностью, то я на этой пойду, потому что на эти сэкономленные 300 тысяч евро можно отремонтировать детский садик. И не один».