Из-за наводнений в Латгалии до сих пор закрыты шесть автодорог местного значения и одна региональная трасса. 27 августа с ситуацией в регионе ознакомился министр сообщения Улдис Аугулис, который признал – разрушения огромные. И сейчас главное – как можно скорее провести ремонтные дороги, чтобы люди снова могли пользоваться дорогами.

Министр рассказал, что во многих местах дороги просто смыло из-за забившихся стоков. И сейчас пока неясно, нужно ли будет вкладывать деньги на ремонты дорог из фонда на непредвиденные расходы.



Министр отметил, что проблемы возникли в трубах под дорогами, которые строились еще в советское время. И никто не ожидал, что тут может появиться столько воды.



Он признал – есть реки, где вода все еще поднимается и продолжает затапливать дороги. А есть участки, где вода идет прямо через дорогу, хотя и нет такого течения, которое могло бы что-то размыть.



Но разрушения, признает министр Аугулис, огромные.



«Не видев эти потопы, сложно вообразить. Сейчас главное как можно скорее справиться с ремонтами, чтобы люди могли снова пользоваться дорогами», - заявил министр.



Компании по обслуживанию дорог займутся поврежденными участками сразу, как схлынет вода. После этого будет решаться, понадобится ли дополнительное финансирование из средств на непредвиденные расходы.



По данным компании Latvijas valsts ceļi, сейчас движение ограничено на шести дорога местного и одной трассе регионального значения.



Список поврежденных водой трасс:



V(469) Тилжа – Балтинава

V(478) Упитес – Демерова

V(534) Мердзене – Чери

V(499) Роговка – Межвиди – Пушмуцова

V(507) Селекова – Деглева – Колишева

V(531) Салнава – Мортиня

Сильнее всего от наводнений пострадала траса P45 Виляка – Карсава.