Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш получил от своего зама Р. Эйгима и лидера оппозиции Я. Лачплесиса требование созвать внеочередное заседание гордумы, на котором они планируют проголосовать за освобождение мэра от занимаемой должности.

Заявление подписали члены "Латгальской партии" Айварс Брокс, Хелена Солдатенок, Ингуна Кокина, Рейнис Йокстс, Янис Дукшинскис и депутаты Игорь Прелатов, Рихард Эйгим и Айвар Здановский.





Созвать заседание А. Элксниньш по закону обязан в течение двух недель.