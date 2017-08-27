Как стало известно СМИ, "Латгальская партия" выдвинула в мэры Р. Эйгима.

Напомним, что новый коалиционный договор подписали члены "Латгальской партии" (шесть депутатов) и депутаты, прошедшие в думу на выборах от "Нашей партии" Рихард Эйгим, Игорь Прелатов и Айвар Здановский.



Р. Эйгим рассказал журналистам, что хочет работать со всеми депутатами, представленными в городской думе, однако, как сообщает LNT, переговоры о новой коалиции состоялись лишь между ним и представителями "Латгальской партии".