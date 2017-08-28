В реках Латгале сохраняется очень высокий уровень воды, и местами он продолжает расти, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В реке Резекне у Гришканы уровень воды в воскресенье в 7 часов утра составлял 2,46 м над нулевой отметкой, что на 7 см выше, чем сутки назад, и лишь на 35 см ниже максимальной отметки во время паводка.



Уровень воды продолжает постепенно повышаться в реке Дубна. Затоплены поймы, и уровень воды лишь на 20 см ниже, чем во время паводка в апреле 2013 года.





В реке Лауцеса в Даугавпилсском крае уровень воды высокий, но не повышается. В Индрице в Краславском крае вода постепенно отступает, началось снижение воды и в Педедзе.



На Гауе уровень воды продолжает расти, но меньше, чем во время весеннего паводка. В Даугаве выше Даугавпилса уровень воды начал падать, а ниже Даугавпилса еще растет, но не представляет угрозы.