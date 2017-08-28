Центр государственного языка (ЦГЯ) разрабатывает приложение, в котором можно будет сообщать о нарушениях закона о госязыке.

Инициатором разработки приложения стало Министерство юстиции, отметившее, что аналогичные приложения уже используют полиция самоуправления Риги и Государственная служба окружающей среды.



Сообщать можно будет не только о нарушениях, но и об образцовой практике употребления госязыка.



Приложение планируется разработать до конца года. Цель его - расширить участие общества в охране государственного языка.



Напомним, ранее ЦГЯ констатировал множество нарушений в работе предприятия K Senukai. До этого в ведомстве потребовали у Министерства экономики информацию об использовании карточек с именами на русском языке на заседании межправительственной комиссии Латвии и Туркменистана, которое проходило 15 ноября этого года.