В субботу спасатели нашли 82-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу.

Так, в 20:27 Пожарно-спасательная служба получила вызов в волость Калниешу Краславского края, где женщина заблудилась в лесу.



Пенсионерку удалось найти, используя звуковые и световые сигналы.



Всего вчера пожарные получили 57 вызовов, 16 из которых были связаны с пожарами, 25 - со спасательными работами, а 16 вызовов оказались ложными.