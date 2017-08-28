 В субботу спасатели нашли 82-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. 

 Так, в 20:27 Пожарно-спасательная служба получила вызов в волость Калниешу Краславского края, где женщина заблудилась в лесу.

Пенсионерку удалось найти, используя звуковые и световые сигналы.

Всего вчера пожарные получили 57 вызовов, 16 из которых были связаны с пожарами, 25 - со спасательными работами, а 16 вызовов оказались ложными.