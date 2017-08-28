В субботу в Даугавпилсе из задымленного здания эвакуировали 8 человек.

Так, в 16:47 пожарные получили вызов на ул. Кауняс в Даугавпилсе, где в квартире на пятом этаже жилого дома загорелись матрас и дверь площадью 6 кв. метров. С помощью спасательных масок пожарные эвакуировали из здания двух человек, затем были эвакуированы еще шестеро.



В 10:32 Пожарно-спасательная служба получила вызов на ул. Биржас в Лудзе, где на первом этаже трехэтажного жилого дома горели двери ванной комнаты. Общая площадь возгорания составила 11 кв. метров. Из задымленных помещений были спасены два человека, один из которых пострадал и был передан медикам.



В свою очередь в 14:40 был получен вызов на ул. Киршу в Цесисе, где женщина упала в пруд и не могла своими силами из него выбраться. Спасатели вытащили пострадавшую из воды и передали медикам.



Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 57 вызовов, 16 из которых были связаны с пожарами, 25 - со спасательными работами, а 16 оказались ложными.