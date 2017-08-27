Cборная Латвии по баскетболу завершила цикл проверочных игр перед чемпионатом Европы, сыграв 8 «товарняков». В одном из них удалось обыграть более «звёздных» соседей – Литва – 87:77 и Румынию – 98:68.

В игре с румынами Янис Тимма на площадке провёл почти 23 минуты, набрав 14 очков, сделав 6 подборов. За 26 минут на площадке против литовцев краславчанин успел набрать 11 очков, оформить 5 передач.



А закрыла Латвия проверочных игр разгромом Чехии – 103:69. Я. Тимма за 18 минут набрал 10 очков.



Впереди Латвию ждёт первый этап ЧЕ. Для дружины трёх звёзд он начнётся 1 сентября матчем против Сербии. Затем предстоит сойтись с Бельгией, Великобританией, Россией, Турцией. Игры проходят в Турции. Первые 4 команды проходят в 1/8 финала.