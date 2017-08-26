Сборная Латвии по футболу U17 заняла шестое место на международном турнире памяти В. Банникова на Украине. В составе сборной выступало пять воспитанников футбольной академии Даугавпилса – Иван Дубоделов, Роберт Магрин, Олег Гуревич, Кирилл Ильин, Леонид Трусковский.

В группе Латвия уступила Израилю – 0:2, Словакии – 1:2, обыграла Словению – 3:1. Один из победных голов в ворота словенцев на счету Л. Трусковского, которой реализовал пенальти.



В матче за 5 место команда уступила Эстонии – 1:2. Победителями стали футболисты Грузии, обыгравшие в финале Израиль. «Бронза» на счету Украины.