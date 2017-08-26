Вчера в Даугавпилсском крае пожарные с затопленных территорий эвакуировали двоих человек.

Связаны спасательные работы были с затоплением территорий вследствие сильных и длительных ливней. Вчера утром была обследована Ликсненская волость, где затопленными оказались 20 домов, и людям нужна была помощь. На территории были обнаружены два человека, которых при помощи лодки доставили на сушу. Еще 4 человека от эвакуации отказались.



В свою очередь в Резекне на ул. Коку с затопленной территории была вывезена собака.