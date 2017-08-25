В пятницу, 25 августа, главы некоторых самоуправлений Латгале рассматривают вопрос о том, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию из-за урона, причиненного ливнями. В 10.30 началось заседание руководителей всех краев бывшего Лудзенского района — Циблского, Лудзенского, Карсавского и Зилупского. В нем участвуют специалисты по гражданской обороне.

В четверг в течение 32 часов в Резекне выпало 229% от месячной нормы осадков.



Из-за сильных ливней во многих местах Латгалии затоплены и размыты дороги, поэтому для движения закрыты семь местных, одна региональная и одна государственная дорога.



Закрыты региональная дорога Виляка-Карсава на 37-м км и шоссе Карсава-Резекне. Движение направлено на региональную дорогу Карсава-Лудза-Эзерниеки и шоссе Резекне-Лудза-граница с Россией. На этом объездном пути нужно считаться с тем, что между Резекне и Лудзой продолжаются ремонтные работы, и движение регулируют семь светофоров.



Как рассказала передаче "900 секунд" телеканала LNT мэр думы Карсавского края Инара Силицка, руководство самоуправления будет решать о введении чрезвычайного положения. Дело в том, что из-за затопленных дорог край практически отрезан от остального мира.