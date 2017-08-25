25 августа в программе "Диалог с городом" принял участие мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Программа "Диалог с городом" Гость в студии: Андрей Элксниньш Опубликовано Alise Plus RADIO 25 августа 2017 г.

Главной темой программы стал раскол в Даугавпилсской думе, в результате которого подписано соглашение о новой коалиции трех депутатов от списка "Наша партия" с Латгальской партией.