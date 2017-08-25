24 августа на очередном заседании думы был рассмотрен вопрос о поправках в правилах о присуждении стипендий самоуправления.

В Даугавпилсе не хватает медсестер, поэтому необходимо способствовать их дальнейшему повышению уровня знаний и привлечению их к работе в Даугавпилсе. В результате дума приняла решение в рамках бюджета покрыть расходы на обучение в полном объеме медсестрам. Оплачиваться будут обучение основной специальности и дополнительной, а также по аккредитованной магистрской программе ,,Māszinības”. Если обучение будет проходить в Даугавпилсе, то после получения образования специалист должен отработать не менее 5 лет в Даугавпилсских медучреждениях.