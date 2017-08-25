На заседании Даугавпилсской думы 24 августа было принято решение о передаче услуги обхозяйствования бытовых отходов предприятию “Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”. 51,27% долей капитала данного предприятия принадлежит самоуправлению Даугавпилса.

В соответствии с Законом о самоуправлении, организация обслуживания бытовых отходов является автономной функцией самоуправления. 11 мая 2017 года закончился заключённый 12 мая 2014 года договор с прежним оператором - „Clean R”. 6 июля Даугавпилсская дума приняла решение обеспечить оказание данной услуги, не проводя процедуру публичной закупки.



На основании решение Думы от 24 августа, с 1 октября этого года AADSO начнёт процедуру обхозяйствования отходов, и тариф составит 7 евро без НДС за кубометр, при учёте, что в одном кубометре 115 кг. Договор заключён на 7 лет.



«Решение о снижении тарифа – одно из важнейших решений нынешней думы. Тариф на обхозяйствование отходов снизится примерно на 5% - с 7,31 до 7 евро за кубометр. Договор с прежним оператором „Clean R” заканчивается. О работе данного предприятия в связи с администрированием налога на природные ресурсы и расчётом оплаты за услугу Дума подаст документы в правоохранительные органы», - сообщил председатель Думы Андрей Элксниньш.