Утром 25 августа, по данным предприятия Latvijas Valsts ceļi, недоступными для пешеходов и непроезжими для транспорта остаются девять региональных дорог в Латгальском регионе, размытых мощными ливнями за минувшие сутки-полтора.

Среди них – шоссе Карсава – Резекне, региональная автодорога Виляка – Карсава и семь путей местного значения. По словам председателя правления VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) Яниса Ланге, за ночь положение не стабилизировалось, ликвидировать последствия паводка не удалось, сообщает Латвийское радио 4.



Закрыто сообщение на главной автодороге А13 у российской границы (КПП Гребнево) – Резекне – Даугавпилс – литовская граница (Медуми) от Карсавы до Резекне. Транспорт перенаправляется в объезд по региональной автодороге А12 Карсава – Лудза – Эзерниеки (Р49) и по шоссе Екабпилс – Резекне – Лудза – российская граница (Гребнево). При этом между Резекне и Лудзой еще и были ранее начаты дорожно0-ремонтные работы, так что там движение регулируют восемь временных светофоров.



В ночь на пятницу на дороге Р49 возникла промоина, движение пришлось временно перекрыть, но в течение часа его снова открыли. По словам Ланге, ночью возникли проблемы и с дорогой Р48 Карсава - Тилжа, но там движение перекрывать не пришлось.



В пятницу инженеры оценят, возможно ли начать восстановление участка шоссе Карсава – Резекне, или же придется подождать еще, пока снизится уровень почвенных вод, и дорога обсохнет. Как отметил Янис Ланге, впереди - оценка технического ущерба и составление плана срочных ремонтов. Сроки зависят от того, как скоро спадет вода, подчеркнул он.



«Денег, думаю, пока хватит, но вопрос, хватит ли их дальше, в ноябре-декабре, когда начнется зима, – предостерегает Ланге. – Но сейчас вопроса о деньгах даже не стоит мы будем работать и сделаем эти участки, а потом будет смотреть, сколько это стоило и нужны ли нам дополнительные деньги о государства».



Глава Latvijas valsts ceļi призвал автовладельцев в случае возникновения непредвиденных преград на пути звонить по бесплатному круглосуточному телефону 80005555 и сообщать о таких ситуациях.



«Даже если окажется, что эта дорога не государственная (на муниципальных за их состояние отвечают самоуправления) – все равно звоните нам, мы эту информацию передадим дальше, муниципальным структурам», - призвал он.



Перекрыто движение по семи дорогам местного значения:



(V460) Тилжа – Балтинава на 18,8 км от Балтинавы;



(V478) Упитес – Демерово на 6,7 км от Демерова;



(V499) Роговка – Межвиды в 2 км от Роговки;



(V499) Роговка – Межвиды в 5 км от Блисены;



(V676) Вишки – Гравери у Амбелей (7,4 км);



(V504) Бозова – Касканы в 1,1 км от Бозова;



(V593) Вереми – Роговка в 9 км от Чударан.