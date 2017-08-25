Латвийский борец вольного стиля Анастасия Григорьева завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира в Париже, сообщает LETA. В напряженной борьбе Григорьевой удалось победить немку Луизу Нимиш со счетом 3:2.

Схватка за третье место началась пассивно, тем не менее к середине первого раунда немка заработала два очка. Во втором раунде Григорьева получила очко, поскольку Нимиш действовала слишком пассивно. На последних секундах схватки удачные действия двинчанки принесли ей еще два очка и итоговую победу.



Анастасия Григорьева является четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе. Кроме того, она завоевала две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионатах Европы, а в 2014 году - бронзу на Чемпионате мира.