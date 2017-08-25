Три депутата Даугавпилсской думы из "Нашей партии" подписали договор о коалиции с до сих пор работавшей в оппозиции Латгальской партией, которую в думе представляют шесть депутатов, сообщает LETA.

Все девять представителей новосозданной коалиции запросили созыва внеочередного заседания думы для смещения мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша ("Согласие").



Зампредседателя Даугавпилсской думы, глава "Нашей партии" Ливия Янковска сказала агентству LETA, что договор о новой коалиции с Латгальской партий подписали трое депутатов из ее партии, но от подробностей воздержалась. При этом она заявила, что прежней коалиции, "Нашей партии" и "Согласия", в думе больше нет.