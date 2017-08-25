«Даугавпилс» не смог продлить свою победную серию до четырёх побед в первой лиге чемпионата Латвии по футболу, проиграв на своём поле лидеру первенства «Валмиере» - 1:2.

Видземский клуб в этом сезоне идёт без поражений, но активней на первых порах действовали хозяева поля. По левому флангу дважды набегал Илья Шевчук. Во второй попытке с подачи Павла Лихолетова у Ильи был отличный шанс открыть счёт, но среагировал вратарь.



Ближе к перерыву гости начали чаща давить. «Валмиера» быстро проходила центр, стараясь в атаке действовать стремительно с минимум пасов. На исходе первого тайма у гостей была два шанса вскрыть оборону «Даугавпилса». В обоих случаях не кому было замкнуть мяч на дальней штанге.



Второй тайм начался с активных действий «Даугавпилса». Эдгар Урбан вышел один на один с вратарём, его придерживали, но нападающий решил идти до конца, а не падать в штрафной. Эдгар усел пробить, но удар не достиг цели.



Вскоре приходит ответ от «Валмиеры». Арбитр фиксирует нарушение правил у границ штрафной площади «Даугавпилса». Момент был спорным, но роковым. С 18 метров точно в девятку пробил Алвис Дубов – 0:1.



Минуты через полторы сравнять результат мог дебютант команды Седрик, но после его удара мяч проверил на крепость штангу. Однако вышедший на замену Ричард Жалдовский смог сравнять счёт – 1:1. Однако спустя 10 минут, гости разыграв угловой и не без помощи рикошета во второй раз распечатывают ворота «Даугавпилса» - 1:2.



Результаты 16-го тура

«Гробини» - «Альберт» 1:0

«Прейли» - «Тукумс» 2:0

«Даугавпилс» - «Валмиера» 1:2

«Смилтене» - «Ауда» 1:1

«Стайцеле» - «Резекне» 1:2

«Прогресс» - «Сконто» 4:1



Чемпионат Латвии. 1 лига (16 тур). 19 августа 2017

«Даугавпилс» - «Валмиера» 1:2 (0:0)

Голы: Жалдовский (69) – Дубов (55, 78)

«Даугавпилс»: Власов, Лихолетов (Копре, 86), Скребелс, Урбан, Соколов, Цуцурс (Васильев, 59), Литвинский, Иванов (Борисов, 79), Седрик, Шевчук, Залакс (Жалдовский, 59).

«Валмиера»: Арнавс, А. Яунземс, В. Яунземс, Ципе, Германис (Берзиньш, 77), Дубов, Эрглис, Сиетинсонс, Микельсон, Палло.

Предупреждения: Лихолетов (66), Литвинский (67), Васильев (80) – Микельсон (49).

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Главный судья: Мартиньш Вегерис.