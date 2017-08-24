Сегодня около 16:30 на улице Райня произошло дорожно-транспортное происшествие. Вероятно, из-за плохих погодных условий, что сказывается на обзоре и видимости водителей, проезжую часть не поделили автомобили Wolksvagen и Nissan X-Trail.

После столкновения Wolksvagen отбросило в стену паркового забора.



На место аварии прибыла полиция и бригада скорой помощи.



Обстоятельства ДТП призвана установить полиция.



Редакция портала Nasha.lv призывает водителей быть максимально внимательными за рулем.