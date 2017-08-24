24 августа после заседания думы мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш был буквально атакован журналистами. Отвечая на множество вопросов, мэр города сказал, что в свете последних событий, в рабочих полномочиях первого вице-мэра Рихард Эйгим произошли изменения.

- Сегодня своим решением, исходя из недоверия к Рихарду Эйгиму, я отменил все его полномочия и все сферы компетенции. Он является формально вице-мэром, но без каких-либо прав и обязанностей курировать в системе работы думы все сферы городского управления. Эти полномочия переходят к председателю городской думы, - сказал мэр города Андрей Элксниньш.



Напомним, в сферу ответственности первого вице-мэра Рихарда Эйгима до сегодняшнего решения Андрея Элксниньша входили:



- социальная сфера,

- спорт и его развитие,

- управление и обслуживание имущества самоуправления;

- отчуждение, покупка и аренда имущества самоуправления;

- помощь в решении жилищных вопросов;

- хозяйственная деятельность города;

- вопросы молодежи;

- регистрация актов гражданского состояния;