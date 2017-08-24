Сегодня до 8.00 в Резекне выпало 96 мм осадков или 137% от месячной нормы. Дождь начался вчера вечером, но наиболее сильный ливень наблюдался утром. В результате началось затопление низинных территорий, а также погребов и подвалов.

Как сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, сильные дожди идут по всей Латгалии, на большей части Селии и в восточных краях Видземе. Они закончатся только к вечеру. Уровень воды повышается на 10 сантиметров в час. Наводнение ожидает на латгальских реках, а также на Айвиексте и ее притоках.