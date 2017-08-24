В первом полугодии этого года концерн "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" работал с оборотом в 11,06 млн. евро, что является суммой на 79,3% больше, чем годом ранее, - свидетельствует финансовый отчет биржи "Nasdaq Riga".

"Потери связаны с исторической незагруженностью в первой четверти" - говорится в финансовом отчете компании, при этом также сообщается, что во второй четверти 2017 года предприятие было загружено, но не могло реализовывать проекты, т.к. существенно задерживалась поставка комплектующих деталей.



На деятельность компании оказал влияние и российский рубль с его изменениями. На данный момент ДЛРЗ работает на полную мощность. Об этом говорится в сообщении руководства предприятия.



Компания в первые полгода экспортировала продукцию в 8 стран.