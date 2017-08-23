Мечта футболистов начинает сбываться - стадион "Эспланада" скоро станет площадкой для полноценных игр и тренировок. Со вторника там начались реконструкционные работы. Планируется, что во второй половине октября у поля уже будет новое покрытие и освещение.

Уже с 2016 года общество футбола начало активную работу по разработке проекта реконструкции стадиона, которая увенчалась успехом. Благодаря Латвийской федерации футбола и средствам выделенным Латвийским правительством, а также поддержке городской думы начались наконец 22 августа долгожданные ремонтные работы. Изначально планировалось, что работы начнутся в первой половине лета, но по различным причинам необходимые разрешения были получены только в начале этой недели.



В рамках проекта будет заменено покрытие поля на новое искусственное, установлено новое ограждение, которое будет 6 и 9 метров в высоту. Заменят и освещение на стадионе.



Руководство города планирует объявить конкурс на вторую очередь проекта, которая подразумевает строительство трибун на 1500 зрителей, раздевалок для игроков, судей и оборудование склада для инвентаря. Дополнительно будет построена платформа для съемок, приобретено звуковое оборудование.