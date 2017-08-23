Водителям, превышающим разрешенную скорость, все труднее уклоняться от заслуженного наказания. Новые фоторадары принесут лихачам немало неприятных сюрпризов, рассказал в утреннем эфире LTV начальник управления Госполиции по безопасности дорожного сообщения Нормунд Крапсис.

На этой неделе в распоряжение полиции поступило 12 переносных фоторадаров, которые будут задействованы на дорогах с сентября. На карте будет отмечено, где именно они будут устанавливаться, но водителям будет неизвестно, когда именно приборы будут в указанных местах находиться.



Места под радары выбирали в соответствии с правилами Кабинета министров, требующими анализировать на конкретном участке дороги число аварий и пострадавших в них людей, интенсивность движения и другие аспекты, рассказал Крапсис. Все пункты будущего размещения радаров согласованы и с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД).



«Мы учитывали и информацию, изложенную в заявлениях от населения. Рекомендации людей о том, где это было бы целесообразно – разместить фоторадары», - отметил он.



Нередко сограждане жалуются на то, что автомобилисты слишком быстро ездят в жилых зонах, на небольших улицах – и если только есть техническая возможность поставить там радар, это периодически будет делаться, пообещал Крапсис.



Правилам Кабинета министров также предусматривают, что предупреждающий знак обязателен только перед стационарным фоторадаром - следовательно, заранее вывешивать его перед переносным фоторадаром никто не будет, добавил полицейский. Так что портативные радары, возможно, окажутся для кого-то неприятным сюрпризом, но они призваны стать дисциплинирующей водителей мерой, побудить их соблюдать ограничения скорости повсеместно.



Насколько они окажутся эффективными - будет возможно судить только через некоторое время, обобщив статистику, отметил Крапсис - но, судя по уже имеющейся статистике снижения ДТП и числа погибших в автоавариях на 20% после появления нетрафарированных машин полиции на дорогах - эффект должен быть положительным.