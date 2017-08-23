В ближайшее время в Административном кодексе могут появиться дополнительные поправки, позволяющие наказывать водителей за различные нарушения, в том числе и поправки, расширяющие определение агрессивного вождения. Об этом сообщил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормундс Крапсис.

В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения он отметил, что новое определение агрессивного вождения будет распространяться и на дрифт на автомобиле.



Новые поправки затронут использование мобильных телефонов во время вождения. "Это недопустимая ситуация, когда каждый пятый водитель [за рулем] пользуется мобильным телефоном и отвлекается от дорожного движения", - сказал Крапсис.



По его словам, можно ожидать и поправок, касающихся сокрытия номерного знака.