Правительство во вторник решило улучшить организацию общественного транспорта, введя услуги по запросу в тех местах, где автобусы не заполняются и их рентабельность низкая.

Учитывая, что в последние годы количество пассажиров на региональных маршрутах постоянно уменьшается, существует большой риск того, что и на тех рейсах, где сейчас поток пассажиров стабилен, существует риск. Чем ниже рентабельность общественного транспорта, тем больше средств приходится выделять государству на его содержание. Маршруты закрываются, что создает людям сложности. Поэтому автобусы по запросам станут способом, как обеспечить мобильность жителям малонаселенных территорий, пояснили в Минсообщения.

Рейс состоится и в том случае, если им пожелал воспользоваться всего один человек.

Сейчас в региональной сети около 1100 маршрутов и более 7600 рейсов.

В некоторых волостях Латвии общественный транспорт в краевые центры ходит не каждый день, а, например, три раза в неделю. Впредь рейсы будут выполняться в том случае, если пассажир заранее купил билет или связался с перевозчиком.