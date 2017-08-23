Вчера на пресс-конференции руководство города сообщило о грядущих изменениях учета вывоза мусора. Гордума Даугавпилса получила письмо от Центра защиты прав потребителей, в котором указано, что самоуправление неправильно считала вывоз бытовых отходов. Муниципалитет определял учет по домам, а в них стоят контейнеры рахного типа: закрытые и открытые. В результате произошла переплата жителей. На данный момент, по словам мэра А. Элксниньша, идет работа с документами, согласно которым Управление коммунального хозяйства будет рассчитывать сумму по факту и исходя из количества задекларированных жителей в конкретном доме.

Если же самоуправление не изменит существующую систему, то его ждет штраф в размере 100 000 евро.



Напомним, что услугу по вывозу мусора даугавпилсская дума решила передать муниципальному предприятию SIA AADSO.