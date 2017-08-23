Вчера на пресс-конференции руководство города сообщило о грядущих изменениях учета вывоза мусора. Гордума Даугавпилса получила письмо от Центра защиты прав потребителей, в котором указано, что самоуправление неправильно считала вывоз бытовых отходов. Муниципалитет определял учет по домам, а в них стоят контейнеры рахного типа: закрытые и открытые. В результате произошла переплата жителей. На данный момент, по словам мэра А. Элксниньша, идет работа с документами, согласно которым Управление коммунального хозяйства будет рассчитывать сумму по факту и исходя из количества задекларированных жителей в конкретном доме.
Если же самоуправление не изменит существующую систему, то его ждет штраф в размере 100 000 евро.
Напомним, что услугу по вывозу мусора даугавпилсская дума решила передать муниципальному предприятию SIA AADSO.
Напомним, что услугу по вывозу мусора даугавпилсская дума решила передать муниципальному предприятию SIA AADSO.